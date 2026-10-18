‼️🇫🇷 «Мы испытываем гнев и стыд»: Макрон выступил с экстренным обращением после двух дней беспорядков во Франции ▪️Лишь на второй день президент Франции пообещал жёстко наказать участников погромов и мародёрства, а также потребовал от правительства принять меры для предотвращения новых беспорядков.