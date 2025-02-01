В браузерных «Героях Меча и Магии III» появилась поддержка дополнения «Рог Бездны», а «Во Имя Богов» и «Хроники героев» — на подходе

Энтузиасты, реализовавшие легендарную пошаговую стратегию Heroes of Might and Magic III («Герои Меча и Магии III») в браузере, продолжают развивать проект — игра получила поддержку дополнения Horn of the Abyss («Рог Бездны»).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии