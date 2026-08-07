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«Даку – это гарантия минимум 10 мячей. Он станет лучшим бомбардиром «Спартака». Гасилин о форварде

Алексей Гасилин считает, что Мирлинд Даку станет лучшим бомбардиром « Спартака » в текущем сезоне. Накануне форвард перешел в московский клуб из «Рубина».

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