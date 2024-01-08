Диетолог Разаренова: плавленый сыр вреднее обычного

Плавленый сыр менее полезен, чем обычный, он содержит несколько вредных компонентов, сообщила диетолог, нутрициолог, терапевт, член Российского союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии Александра Разаренова.
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