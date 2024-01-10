Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Алексей Горшков
    Если так подумать - американцы толком никогда воевать и не умели! Ругают нашу армию,иногда справедливо - но до того,ч...Отвоевался!
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    От плохого семени не жди хорошего племени.Что связывает отц...
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    Много рейнжеров погибло с 2015г.Бравость проходит быстро.До храбрости не доходит.Отвоевался!

Какие ловушки придумали наши против их Леопардов. А Абрамсы вообще попрятались

Какие ловушки придумали наши против их Леопардов. А Абрамсы вообще попрятались

Западные танки один за другим горят на Украине. О том, как русские научились бороться с ними ценой крайне небольших затрат, рассказал старший редактор американского журнала American Conservative Сумантра Майтра.

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Комментарии
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sergmann
Так по вашим словам можно понять, что и наши танки в такой же ситуации. Почему об этом ни слова?
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14 час.
radiofree RF
О наших потерях запрещено говорить,как и у хохлов.
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13 час.
Александр Глущенко
также , как у всех , во время боевых действий.
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12 час.

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