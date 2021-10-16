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"Чаки" (2021) - телевизионное возвращение зловещей куклы. Стоит ли смотреть?

"Чаки" (2021) - телевизионное возвращение зловещей куклы. Стоит ли смотреть?

фото с сайта kinopoisk.ru Нескучных дней и ночей любители фильмов ужасов! "Ужастиков" про зловещих кукол снято немало, но пожалуй самой известной киноисторией можно смело назвать киноцикл "Детская игра", первый фильм которого вышел еще в 1988 году.

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