Швыдкой назвал преступлением передачу скифского золота в частные руки

ТОКИО, 23 апр – РИА Новости. Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил российским журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости, что передача скифского золота в частные руки стала бы преступлением и дискредитацией нидерландского … .