Черчесов об отъезде в Казахстан: «Крепостное право же отменили в 1861-м, так? В России все клубы укомплектованы, тренеры на своих местах»

– Многие задаются вопросом: как же так Россия отпустила Черчесова в Казахстан? У вас есть на него ответ? – Крепостное право же отменили в 1861-м, так? Я же говорил, что хочу работать в русскоязычной среде, вот и принял то предложение, которое меня устроило.