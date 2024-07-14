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Черчесов об отъезде в Казахстан: «Крепостное право же отменили в 1861-м, так? В России все клубы укомплектованы, тренеры на своих местах»

Черчесов об отъезде в Казахстан: «Крепостное право же отменили в 1861-м, так? В России все клубы укомплектованы, тренеры на своих местах»

– Многие задаются вопросом: как же так Россия отпустила Черчесова в Казахстан? У вас есть на него ответ? – Крепостное право же отменили в 1861-м, так? Я же говорил, что хочу работать в русскоязычной среде, вот и принял то предложение, которое меня устроило.

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