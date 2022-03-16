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В Краснодарском крае перед судом предстанет обвиняемый в краже

В Краснодарском крае перед судом предстанет обвиняемый в краже

Следственным отделом ОМВД России по Усть-Лабинскому району завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 41-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 3 статьи 158 УК РФ.

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