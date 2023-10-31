Эти продукты убивают поджелудочную: Врач предостерегла любителей вкусно покушать

Екатерина Янг перечислила самые опасные продукты для поджелудочной железыВрач-эндокринолог Екатерина Янг рассказала, что многие проблемы со здоровьем вызваны не только малоподвижным образом жизни, но и неправильным питанием.
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