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Посол Трофимов о безопасности в Евразии и международном сотрудничестве

Посол Трофимов о безопасности в Евразии и международном сотрудничестве

В интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Александр Трофимов сообщил, что Россия не получала от западных дипломатов сигналов о готовности обсуждать вопросы обеспечения безопасности в Евразии.

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