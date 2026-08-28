Посол Трофимов о безопасности в Евразии и международном сотрудничестве

В интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Александр Трофимов сообщил, что Россия не получала от западных дипломатов сигналов о готовности обсуждать вопросы обеспечения безопасности в Евразии.
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