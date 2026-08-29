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Инфекционист Неронов призвал не принимать для профилактики антипаразитарные препараты

Инфекционист Неронов призвал не принимать для профилактики антипаразитарные препараты

Некоторые люди считают, что летом легко заразиться паразитами из-за шашлыков, ягод, зелени и купания в водоемах.

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