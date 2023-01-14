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Депутат Пискарев заявил, что новая инициатива Госдепа усилит вмешательство США в дела России

Депутат Пискарев заявил, что новая инициатива Госдепа усилит вмешательство США в дела России

Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев прокомментировал новую якобы правозащитную инициативу Госдепартамента.

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