Удары возмездия: Россия отвечает масштабной серией атак по украинским военным объектам Ирина ВальковаВ ночь с 4 на 5 мая Вооружённые силы России нанесли серию мощных ударов по объектам Вооружённых сил Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии