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КАК ГОРИТ ТЕХНИКА НАТО: ЗАПАД УВИДЕЛ СТЕНД СВОЕГО ПОЗОРА

КАК ГОРИТ ТЕХНИКА НАТО: ЗАПАД УВИДЕЛ СТЕНД СВОЕГО ПОЗОРА

Эпоха безусловного технологического господства Запада подошла к концу: захваченные броневики, гаубицы и ударный беспилотник, выставленные на форуме "Армия-2023" в Москве, наглядно показали это всем.

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