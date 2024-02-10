Почти 900 млн рублей вложат в 2024 году в модернизацию теплосетей Глазова

Глазов. Удмуртия. В Глазове c 2021 года действует концессия по теплоснабжению. Как сообщила пресс-служба Минстроя Удмуртии, за это время проложены 5 км трубопровода, в том числе 2 км магистрального диаметром 530 и 630 мм в пенополиуретановой изоляции, оснащённого системой оперативного дистанционного контроля.