Почти 900 млн рублей вложат в 2024 году в модернизацию теплосетей Глазова

Глазов. Удмуртия. В Глазове c 2021 года действует концессия по теплоснабжению. Как сообщила пресс-служба Минстроя Удмуртии, за это время проложены 5 км трубопровода, в том числе 2 км магистрального диаметром 530 и 630 мм в пенополиуретановой изоляции, оснащённого системой оперативного дистанционного контроля.
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