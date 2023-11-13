Наследие в 900 ролей: не стало звезды индийского кино Чандры Мохана

В возрасте 78 лет скончался знаменитый индийский актер Чандра Мохан, преимущественно снимавшийся в фильмах на языке телугу (Третий по численности народ Индии, на языке телугу, южно-центральный дравидийский язык, в основном говорят в штатах Андхра-Прадеш и Телангана.