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Наследие в 900 ролей: не стало звезды индийского кино Чандры Мохана

Наследие в 900 ролей: не стало звезды индийского кино Чандры Мохана

В возрасте 78 лет скончался знаменитый индийский актер Чандра Мохан, преимущественно снимавшийся в фильмах на языке телугу (Третий по численности народ Индии, на языке телугу, южно-центральный дравидийский язык, в основном говорят в штатах Андхра-Прадеш и Телангана.

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