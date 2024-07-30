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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Режим исследователя Star Wars Outlaws позволит вам отключить желтую краску для орие...

Режим исследователя Star Wars Outlaws позволит вам отключить желтую краску для орие...

Режим исследователя Star Wars Outlaws позволит вам отключить желтую краску для ориентировНередко можно увидеть игры, использующие желтую краску на интерактивных объектах и элементах окружающей среды в качестве инструмента навигации для игроков, и хотя есть аргументы как за, так и против ее необходимости, похоже, что предстоящая игра… источник#Star_Wars_Outlaws.

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