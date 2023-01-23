Британские СМИ: Джонсон посетил Киев не для помощи Украине, а с целью избежать нового расследования

Британские СМИ пишут, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон внезапно посетил Киев не для оказания какой-либо поддержки украинцам, а лишь для того, чтобы частично нивелировать призывы к проведению нового расследования.
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