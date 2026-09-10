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Белый дом может сократить роль Уиткоффа и Кушнера в переговорах по Украине – FT

Белый дом может сократить роль Уиткоффа и Кушнера в переговорах по Украине – FT

Администрация президента США Дональда Рампа рассматривает возможность сокращения участия американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в переговорах по урегулированию конфликта Украине.

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