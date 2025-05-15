Курт Волкер: «Тональность Вашингтона меняется, Путин требует слишком много!» 

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Комментарии
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Лев Добрый
Президент Трамп собрал во круг себя, на переговоры с Россией, всю проукраинскую шпану!😱👈😜
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14 час.
Влад Владимиров
Видимо, сюжет этой истории  там развивается уже не по сценарию  придуманного когда то тупыми хохлами про их президента фильма. Этого паяца Зеленского здесь ждет, как всегда, разочарование... Самое мягкое. на что он может рассчитывать, так это только  тут &quot;суд Линча&quot;...
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14 час.
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