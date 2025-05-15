Влад Владимиров

Видимо, сюжет этой истории там развивается уже не по сценарию придуманного когда то тупыми хохлами про их президента фильма. Этого паяца Зеленского здесь ждет, как всегда, разочарование... Самое мягкое. на что он может рассчитывать, так это только тут "суд Линча"...