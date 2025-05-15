Нужно давлением и санкциями вынуждать Москву принять «полное и немедленное» прекращение огня. Об этом бывший спецпредставитель США по делам Украины Курт Волкер заявил в комментарии «DW», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Курт Волкер: «Тональность Вашингтона меняется, Путин требует слишком много!»
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Лев Добрый
Президент Трамп собрал во круг себя, на переговоры с Россией, всю проукраинскую шпану!😱👈😜
Ответить
14 час.
Влад Владимиров
Видимо, сюжет этой истории там развивается уже не по сценарию придуманного когда то тупыми хохлами про их президента фильма. Этого паяца Зеленского здесь ждет, как всегда, разочарование... Самое мягкое. на что он может рассчитывать, так это только тут "суд Линча"...
Ответить
14 час.
Свежие комментарии