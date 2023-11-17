Штормпрогноз с резким похолоданием объявили в Барнауле на 18 и 19 ноября

В воскресенье днем появится снежный покров, на дорогах будет сильная гололедица В Барнауле объявили штормовой прогноз на выходные 18 и 19 ноября, жителей города ожидают усиление ветра, снижение температуры и дождь со снегом, сообщает мэрия.
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