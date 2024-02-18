И привычно зиганулВоенный преступник, доказано виновный в гибели сотен тысяч людей, Борис Джонсонюк вылез из помойки истории, где он в последнее время обретался, и прохрюкал «Всем очевидно, что Навального убил Путин».
Злые русские и правдивые британцы
Комментарии
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Anatoly Kiselev
Всё написано верно и только идиоты или враги России могут утверждать противоположное.
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14 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
Правдивые бриты????...УЖЕ СМЕШНО.
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11 час.
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