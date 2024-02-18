ДОСТОЙНАЯ ЖИЗН...
ГлавнаяОбществоОбсуждаемПенсия и пенсионерыЗдоровьеСад, огородВкусно!Ликбез
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

20 110 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Эльдар Алиев
    🫣🤣🌪️Путину всех прихо...
  • Элеонора Коган
    Ну и Олег, ну и тварь. Как жена наследство получила, так сразу о разводе и позабыл. А Марина молодец, не поддалась на...Резко передумал р...
  • Александр Пятнистый
    Нужно срочно закрыть все пограничные переходы с Абхазией, выслать из РФ всех абхадзинов (абхазов) и перестать наполня...Путину всех прихо...

Злые русские и правдивые британцы

Злые русские и правдивые британцы

И привычно зиганулВоенный преступник, доказано виновный в гибели сотен тысяч людей, Борис Джонсонюк вылез из помойки истории, где он в последнее время обретался, и прохрюкал «Всем очевидно, что Навального убил Путин».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Anatoly Kiselev
Всё написано верно и только идиоты или враги России могут утверждать противоположное.
Ответить
14 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
Правдивые бриты????...УЖЕ СМЕШНО.
Ответить
11 час.

Картина дня

наверх