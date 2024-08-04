В Петербурге зафиксировали рекордное количество осадков

За день выпало более трети от месячной нормы августа Ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус сообщил в своем Телеграм-канале, что в минувшую субботу в Северной столице зафиксировано выпадение 30 мм осадков, что составляет более трети (35%) от месячной нормы августа.