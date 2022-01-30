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Драйзайтль сделал дубль в матче с «Монреалем» и разделил с Крайдером лидерство в гонке снайперов. У обоих по 31 шайбе, у Овечкина – 29

Форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (7:2) и был признан его второй звездой.

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