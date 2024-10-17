После того, как просроченный президент Зеленский наконец-то доложил в Верховной Раде Украины свой так называемый план победы, украинцы начали понимать, что их просто тупо обманывают, как последних простачков.
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