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Киев призвал Запад передать ВСУ 300 дальнобойных РСЗО ради паритета с ВС РФ

Киев призвал Запад передать ВСУ 300 дальнобойных РСЗО ради паритета с ВС РФ

U.S. Army/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Вооруженные силы Украины должны получить 300 единиц реактивных систем залпового огня высокой дальности, чтобы установить паритет с российской армией, заявил советник Офиса президента Михаил Подоляка.

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