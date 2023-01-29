Боевики убили 4 человек на дороге в департаменте Ургае в Буркина-Фасо

Боевики совершили вооруженное нападение на транспорт в южной части Буркина-Фасо и убили 4 человек. Бандиты в субботу остановили автобус на дороге в районе населенного пункта Саблого департамента Ургае, высадили и казнили водителя и пассажиров.
Боевики совершили вооруженное нападение на транспорт в южной части Буркина-Фасо и убили 4 человек. Бандиты в субботу остановили автобус на дороге в районе населенного пункта Саблого департамента Ургае, высадили и казнили водителя и пассажиров.
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