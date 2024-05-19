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Гендиректор «Лады» о том, может ли СКА вернуть игроков, отданных в 2023-м: «Неформальных договоренностей нет, все открыто и по-честному. Работаем в рамках регламента»

Перед сезоном-2023/24 СКА обменял в «Ладу» девять игроков на денежную компенсацию. – По игрокам, которые в прошлом году массово перешли к вам из СКА, не было договоренностей, что они должны будут вернуться, если так захотят в Питере? – Нет.

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