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Царьград

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Как отличаются цены на бензин и дизель в России, США и Европе

Как отличаются цены на бензин и дизель в России, США и Европе

Топливный кризис по-разному ударил по водителям в России, США, Европе и Азии.Глобальный топливный кризис, подстегнутый геополитикой и нестабильностью на Ближнем Востоке, ударил по кошелькам водителей во всем мире.

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