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Что лучше согреет зимой — шуба или пуховик?

Что лучше согреет зимой — шуба или пуховик?

Россию окутали холода со снегом, а значит, и ее жители достали пуховики, шубы, дубленки. Однако к данному вопросу нужно подходить со всей серьезностью, ведь от этого зависит не только внешний вид, но и здоровье.

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