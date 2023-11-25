Россию окутали холода со снегом, а значит, и ее жители достали пуховики, шубы, дубленки. Однако к данному вопросу нужно подходить со всей серьезностью, ведь от этого зависит не только внешний вид, но и здоровье.
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