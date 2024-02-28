Посол Мирошник предложил признать террористическими организациями ГУР, СБУ и ВСУ

РФ считает целесообразным признать на государственном уровне Службу безопасности Украины (СБУ), Главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины, а также Вооруженные силы Украины (ВСУ) террористическими организациями.
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