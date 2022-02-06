В России за сутки зарегистрировали 180 071 случай заражения коронавирусом

За минувшие сутки в России зарегистрировали 180 071 случай заражения коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставили в воскресенье в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.
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