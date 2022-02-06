Аргументы недели

97 572 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей
    Лучший способ снизить цены - не платить пенсии совсемДепутат Госдумы Н...
  • Александр Лагуткин
    Дайте ополчению ЛДНР побольше  установок Град и Смерч.  Больше ствольной артиллерии большого калибра.  Этого добра по...Представитель мил...
  • Tamara Kukushkina
    А сколько их в аэропорту Донбасса лежит?Пусть об этом подумают.Представитель мил...

В России за сутки зарегистрировали 180 071 случай заражения коронавирусом

В России за сутки зарегистрировали 180 071 случай заражения коронавирусом

За минувшие сутки в России зарегистрировали 180 071 случай заражения коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставили в воскресенье в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх