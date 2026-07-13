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«Тур де Франс». 10-й этап. Гонщики проедут маршрут с семью категорийными подъемами и набором высоты 3900 м

14 июля пройдет десятый этап веломногодневки «Тур де Франс». «Тур де Франс-2026» 10-й этап Орийак – Лиоран 166,6 км Профиль / Карта Начало – 14:25 по московскому времени.

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