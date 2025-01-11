Почти 20 рейсов задержали в аэропорту Калининграда из-за непогоды

В калининградском аэропорту Храброво в субботу, 11 января, из-за сложных метеоусловий задерживаются 17 рейсов по направлениям Москва, Санкт-Петербург и Нижний Новгород, следует из данных онлайн-табло на сайте воздушной гавани.