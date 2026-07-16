Мошенники обещают гарантированное одобрение кредитов

Мошенники начали предлагать россиянам гарантированное одобрение кредитов. Как пишет РИА Новости, в социальных сетях и мессенджерах аферисты представляются кредитными брокерами или финансовыми консультантами и обещают оформить заём по особым схемам.
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