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Крымское информационное агентство

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В центре Симферополя открылась выставка «Дети Крымской весны»

В центре Симферополя открылась выставка «Дети Крымской весны»

На площади им. Ленина в Симферополе открылась фотовыставка «Дети Крымской весны». Фото: Михаил ГладчукВ фотографиях отражены главные достижения в развитии Крыма за 10 лет: Крымский мост, трасса «Таврида», новый аэропорт «Симферополь», энергосистема, Республиканская клиническая больница им.

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