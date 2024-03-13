В центре Симферополя открылась выставка «Дети Крымской весны»

На площади им. Ленина в Симферополе открылась фотовыставка «Дети Крымской весны». Фото: Михаил ГладчукВ фотографиях отражены главные достижения в развитии Крыма за 10 лет: Крымский мост, трасса «Таврида», новый аэропорт «Симферополь», энергосистема, Республиканская клиническая больница им.