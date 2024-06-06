Театр абсурда
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Театр абсурда

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Любителям вдарить по НАТО

Любителям вдарить по НАТО

Что хотелось бы сказать по поводу хайпа вокруг грандиозного шухера в формате Третьей мировой, поскольку евронарки частично разрешили использовать своё оружие для ударов по российской территории… Ещё раз повторимся, что из-за хохлов или даже политических амбиций какого-нибудь Шольца, какого-нибудь Макрона или какого-нибудь Джосферату, Третья мировая не стартанёт.

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Комментарии
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БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Непогоде покуй кто ты.
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17 час.
Алексей Васильев
Непогода не только природная бывает ;-)
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15 час.
VG
Vasily Golov
Лица Европы и России так хотят ударить ядерным оружием по столицам,центрам принятия решений.Ударили.Столицы безжизненные.Паника.Тут прибывает армия США и встает в позу победителя над Европой,промышленного конкурента,над Россией- военного конкурента.Мир стал однополярным во главе с США.Китаю США кое что подбросят.Как Вам этот прогноз? Где тут Украина? Нет ее на политическом поле.Разорвут на части Европа и Россия,Турция.
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12 час.

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