Любителям вдарить по НАТО

VG

Vasily Golov

Лица Европы и России так хотят ударить ядерным оружием по столицам,центрам принятия решений.Ударили.Столицы безжизненные.Паника.Тут прибывает армия США и встает в позу победителя над Европой,промышленного конкурента,над Россией- военного конкурента.Мир стал однополярным во главе с США.Китаю США кое что подбросят.Как Вам этот прогноз? Где тут Украина? Нет ее на политическом поле.Разорвут на части Европа и Россия,Турция.