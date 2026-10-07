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Аргументы и Факты

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Раскрыта страшная правда о женщинах ВСУ: главная новость СВО 7 октября

Раскрыта страшная правда о женщинах ВСУ: главная новость СВО 7 октября

По информации хакерской группировки «КиберБеркут», только за первый квартал 2026 года более 1,5 тысячи украинских женщин-военнослужащих пожаловались на сексуальные домогательства в ВСУ.

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