Сила в правде
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Сила в правде

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Украину принесут в жертву. У США есть хороший предлог, чтобы оправдать свое предательство

Украину принесут в жертву. У США есть хороший предлог, чтобы оправдать свое предательство

Ближневосточный конфликт — хороший предлог для США, чтобы прекратить поддержку Киева, пишет MP. Политики в Европе назовут это "предательством", но никто уже и не говорит ни о "едином Западе" или "безоговорочной поддержке Украины", ни о "распаде России".

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