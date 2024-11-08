Украину принесут в жертву. У США есть хороший предлог, чтобы оправдать свое предательство

Ближневосточный конфликт — хороший предлог для США, чтобы прекратить поддержку Киева, пишет MP. Политики в Европе назовут это "предательством", но никто уже и не говорит ни о "едином Западе" или "безоговорочной поддержке Украины", ни о "распаде России".