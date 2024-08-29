В Петербурге завершили благоустройство части набережной Большой Невки

Официальное открытие общественного пространства ещё не состоялось Инспекторы Государственной административно-технической инспекции Петербурга (ГАТИ) зафиксировали завершение проведения основных работ по благоустройству части набережной Большой Невки, сообщили сегодня в пресс-службе ГАТИ.
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