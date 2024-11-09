Ион Дрон: «Проголосовал? Хорошо, теперь зимуй, как сможешь»

Юрист Ион Дрон критикует решение правительства выделить дополнительно 36 миллионов леев на повышение заработной платы «для интеграции Республики Молдова в Европейский Союз» более 1 000 государственным чиновникам, большинство из которых являются руководителями различных категорий.
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