Ион Дрон: «Проголосовал? Хорошо, теперь зимуй, как сможешь»

Юрист Ион Дрон критикует решение правительства выделить дополнительно 36 миллионов леев на повышение заработной платы «для интеграции Республики Молдова в Европейский Союз» более 1 000 государственным чиновникам, большинство из которых являются руководителями различных категорий.