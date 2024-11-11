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Израильские ВВС ликвидировали главу оперативного штаба 'Исламского джихада' в Газе

Израильские ВВС ликвидировали главу оперативного штаба 'Исламского джихада' в Газе

Военно-воздушные силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) во время удара по северному району сектора Газа ликвидировали Мухаммеда Абу Сахиля, главу оперативного штаба радикального палестинского движения 'Исламский джихад'.

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