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Дмитрий Песков объяснил, возможна ли война "всех против всех"

Дмитрий Песков объяснил, возможна ли война "всех против всех"

2 июля Дмитрий Песков, который является пресс-секретарем президента Российской Федерации Владимира Путина, заявил, что по его мнению у правительства стран Запада еще остался разум и политическая воля, благодаря которым удастся избежать войны "всех против всех".

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