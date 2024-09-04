На Украине назвали причину кадровых перестановок в правительстве

Кадровые перестановки в правительстве Украины связаны с централизацией власти президентом Владимиром Зеленским и его офисом, считает депутат оппозиционной украинской партии «Европейская солидарность» Иванна Климпуш-Цинцадзе.
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