Пашинян одобрил удары Киева по Москве. И теперь платит сполна. Армянские СМИ как по команде стали сообщать населению обнадёживающую информацию о том, что там-сям ведутся переговоры о перенаправлении торговых потоков из России в Европу, США, на Ближний Восток.