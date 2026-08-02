Пашинян одобрил удары Киева по Москве. И теперь платит сполна. Армянские СМИ как по команде стали сообщать населению обнадёживающую информацию о том, что там-сям ведутся переговоры о перенаправлении торговых потоков из России в Европу, США, на Ближний Восток.
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