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Царьград

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Пашинян одобрил удары Киева по Москве. И теперь платит сполна

Пашинян одобрил удары Киева по Москве. И теперь платит сполна

Пашинян одобрил удары Киева по Москве. И теперь платит сполна. Армянские СМИ как по команде стали сообщать населению обнадёживающую информацию о том, что там-сям ведутся переговоры о перенаправлении торговых потоков из России в Европу, США, на Ближний Восток.

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