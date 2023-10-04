Убранный с должности Маккарти не намерен добиваться переизбрания

По информации газеты Politico, республиканец Кевин Маккарти из Калифорнии, который был смещен с должности спикера Палаты представителей Конгресса США, не будет повторно пробовать избираться на эту должность.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии