JP: Израиль ведет переговоры по освобождению заложников в Газе

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху в рамках встречи с родственниками удерживаемых боевиками радикальной группировки ХАМАС рассказал о ведении переговоров, направленных на освобождение заложников, которые в настоящий период находятся в Газе.
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