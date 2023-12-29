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JP: Израиль ведет переговоры по освобождению заложников в Газе

JP: Израиль ведет переговоры по освобождению заложников в Газе

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху в рамках встречи с родственниками удерживаемых боевиками радикальной группировки ХАМАС рассказал о ведении переговоров, направленных на освобождение заложников, которые в настоящий период находятся в Газе.

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