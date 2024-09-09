Россияне рекордно закупились игристым вином

Летом 2024 года в России купили пять миллионов декалитров (дал) игристого вина. О рекордном объеме приобретенных напитков со ссылкой на данные Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками (Росалкогольтабакконтроль) сообщает РБК.
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