Россияне рекордно закупились игристым вином

Летом 2024 года в России купили пять миллионов декалитров (дал) игристого вина. О рекордном объеме приобретенных напитков со ссылкой на данные Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками (Росалкогольтабакконтроль) сообщает РБК.