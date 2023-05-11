Кулинарно-патриотический мастер-класс для самых маленьких прошёл в столичном детском саду

Кулинарно-патриотический мастер-класс для самых маленьких прошёл в столичном детском саду9 мая вся страна отмечает Великий праздник – День Победы, который стал символом гордости, славы, доблести и подвига людей, отстоявших свободу своего отечества.
Кулинарно-патриотический мастер-класс для самых маленьких прошёл в столичном детском саду9 мая вся страна отмечает Великий праздник – День Победы, который стал символом гордости, славы, доблести и подвига людей, отстоявших свободу своего отечества.
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